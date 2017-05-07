Satürn halkasının içi boş çıktı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Cassini uzay aracı, Satürn gezegeninin halkasının içinin neredeyse bomboş olduğunu tespit etti. Daha önce bu halkanın içinde toz parçaları olduğu tahmin ediliyordu. Cassini uzay aracı da partiküllerin zarar verme ihtimali nedeniyle Satürn'ün halkalarının bulunduğu bölgeye gönderilmiyordu. Ancak NASA sonunda risk alarak uzay aracını bu bölgeye gönderdi ve Satürn'ü daha önce hiç olmadığı kadar yakından inceledi. Sonuçta halkalar içinde, tahmin edilenden çok daha az toz partikülü olduğu belirlendi. NASA'daki Cassini Proje yöneticisi Earl Maize, "Satürn ve halkaları arasındaki alan açıkça büyük bir boşluk" açıklamasında bulundu.