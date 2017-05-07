Tarihi tramvay yenileniyor

İstanbul Beyoğlu'nun ünlü İstiklal Caddesi'nde 26 yıldır faaliyette olan nostaljik tramvay hattının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Taksim'de incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Nostaljik tramvayın meydana getirdiği titreşim ve elektrik, telekomünikasyon vb. hizmetler için yapılan tamirat kazıları neticesinde zeminde ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Bu tahribatı gidermek adına başlatılan çalışmalar neticesinde mevcut tramvay rayları sökülerek yerine titreşimi emen kauçuk döşemeli yeni raylar döşenecek" dedi. Caddede gelecekteki olası altyapı çalışmalarında kazı yapılmasına son verecek boru sisteminin döşemeleri de yapılıyor. Yüksek basınca dayanıklı olan boru sisteminde 310 adet baca sistemi olacak ve bu sayede zemine dokunmadan gerekli tamirat işlemleri bu bacalar vasıtasıyla kolaylıkla yapılabilecek.