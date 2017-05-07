‘Telif haklarında büyük ivmeyi Erdoğan başlattı’

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özellikle sanat camiasındaki telif sorununa çözüm üretmek için hazırladığı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu taslağını değerlendiren Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM
) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gencebay, taslağın memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Telif hakları
konusunda büyük ivmeyi 16 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığını ifade eden Gencebay, "Sanatçı hakkını alamazsa yaşayamaz. 10 binlerce sanatçı bugün aç durumdadır" dedi.
EKSİKLERİNİ BİLDİRECEĞİZ
Bakanlığın internet sitesi üzerinden görüşe açtığı telif haklarını da düzenleyen taslak ile ilgili SABAH'a değerlendirmelerde bulunan sanatçı Gencebay, taslağın bir sonuç olmadığını belirterek, "Bu herkesin görüşüne sunulan taslaktır. Bu masaya yatırılacak. Biz önümüzdeki pazartesiden itibaren MESAM olarak bu konuyu enine boyuna tartışacağız. Taslağın ne olduğunu anlayıp, ona göre biz de eksiklerini gediklerini bakanlığa bildireceğiz" diye konuştu. Taslakta memnuniyet verici birçok madde bulunduğu gibi kendilerinin de önereceği maddeler olacağını kaydeden Orhan Gencebay, Kültür Bakanı Nabi Avcı ve Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş'e verdikleri emekler dolayısıyla teşekkür etti.
İYİ OLACAĞINA İNANCIMIZ PEKİŞTİ
Hazırlanan taslak ile yasanın daha iyi olacağına ilişkin inançlarının pekiştiğini söyleyen Gencebay, "Bütün bunların başında en büyük ivmeyi başlatan sayın cumhurbaşkanımızdır. Baştan itibaren bu konuya vakıf biri olarak yapılanlardan dolayı ümidim arttı. 30 yıldır biz bu konunun mücadelesini veriyoruz, daha iyi olacağına inanıyoruz ve hedefimiz gerçekleşene kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Telif hakları konusunda Turgut Özal'dan bu yana 30 yıldır çalışmanın devam ettiğini anlatan Gencebay, "Bakanlığımızın bu konudaki samimiyet ve ciddiyetini görmek bizleri mutlu ediyor. 16 ay önce sayın cumhurbaşkanının başlattığı ivmede, bugün gelinen noktada sanatla ilgili daha demokratik daha hakça eleştirilerek, analiz edilerek yücelere çıkma isteği olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.
10 BİNLERCE SANATÇI AÇ DURUMDA
Hazırlanan
taslağın en iyi örneklerinin batıda olduğunu ifade eden Gencebay şunları söyledi: "Bu yasada AB müktesebatına uymak zorundayız. Avrupa çok daha mükemmel sonuçlara erişmiş. AB ülkelerinde telif konusunda halkın büyük sorumluluğu var. İnsanın ürettiği ile yaşayabileceğini biliyoruz. Sanatçı hakkını alamazsa yaşayamaz. Sanatçıyı yaşat ki sanat yaşasın, bu bir slogandır. 10 binlerce sanatçı bugün aç durumdadır. Telif sorununun önünün alınması lazım yoksa Türk sanatı asimilasyona gider. Bugün bizim aldığımız hak 1 ise alacağımız hak 30-40-50'dir bazen 100'dür. Geçen sene Türkiye'de bütün müzik telif birlikleri brüt olarak 25 milyon euro topladı. Onbinlerce sanatçı bununla yaşayacak, sanatı bununla koruyacak. Bunun yarısı zaten vergiye ve hizmete gidiyor. Geri kalır 10-12 milyon civarında bir miktar. Bu para ile Türk sanatı mı korunacak? Geçen yıl Almanya'da 1.5 milyar euroya yakın hak toplandı. Bu rakamlar maddi manevi emeğimizin kaybını göstermektedir."