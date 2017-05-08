'de kuvvetli yağış uyarısı

Giriş Tarihi: 8.5.2017 07:01 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 07:01
Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Batı 'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı 'de bugün hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

Yetkililer, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde yağışların kuvvetli geçmesinin beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
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