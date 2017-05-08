Cesedin yerini değiştirirken yakalandı

Kayseri'de, 30 Ocak 2015'te meydana gelen olayda, 28 yaşındaki Ercan Taşdemir, kendisi gibi uyuşturucu madde kullanan sevgilisi Betül Türkmen'i başka erkeklerle ilişkisi olduğu şüphesiyle evine çağırdı. Yaşanan tartışmanın ardından kıskançlık krizine giren Taşdemir, genç kızı av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü. Cesedini de Elagöz Mahallesindeki bir su kanalına kazdığı çukura gömdü. Bir süre sonra da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Betül Türkmen'in babası Ekrem ve annesi Gülten Türkmen'in başvurusu üzerine genç kızı aramaya başlayan polis, bir sonuç elde edemedi. Türkmen'in dosyasını kayıp şahıslar bürosundan alan cinayet masası ekipleri, telefon kayıtlarından, olay günü ve öncesi Ercan Taşdemir'le konuştuğunu belirledi. Bu arada soruşturmayı fark eden arkadaşları, durumu Niğde Cezaevi'nde bulunan Ercan Taşdemir'e bildirdi. Polisin cinayeti çözmek üzere olduğunu öğrenen Ercan Taşdemir, cesedin yerini değiştirmek için Niğde Yarı Açık Cezaevi'nden firar ederek Kayseri'ye geldi. Ancak cesedin gömülü olduğu yere birkaç kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Taşdemir, "Cinayetin çözülmek üzere olduğunu öğrenince siz gelip beni almadan ben cezaevinden firar ettim. Cesedi gömdüğüm yerden çıkarıp başka bir yere gömecektim ama erken yakalandım" dedi. Polis, olaydan haberleri olduğu belirlenen, Taşdemir'in 6 arkadaşını da gözaltına aldı.