Feci kaza: Çocuğun bacağı e sıkıştı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 11:41 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 11:45
Feci kaza: Çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı
durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı e sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin minik çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Feci kaza: Çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı
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