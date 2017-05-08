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Feci kaza: Çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı
Feci kaza: Çocuğun bacağı
yürüyen merdiven
e sıkıştı
İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2017
11:41
Güncelleme Tarihi: 8.5.2017
11:45
Gayrettepe
Metro
durağında 9 yaşındaki bir çocuğun bacağı
yürüyen merdiven
e sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin minik çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Feci kaza: Çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı
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