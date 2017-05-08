İnşaatta erkek arkadaşı ile bonzai içen genç kız öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 20:41 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 20:43
İnşaatta erkek arkadaşı ile bonzai içen genç kız öldü

KIRIKKALE'de bir inşaatın zemin katında bir erkek arkadaşı ile gizli olarak aşırı derecede sentetik bonzai içen 23 yaşındaki Fatma Ceylan yaşamını kaybetti.

Olay, Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi 2082'nci Sokak'ta bulunan bir inşaatın zemin katında meydana geldi. Boş bir inşaatın zemin katına girdiği tespit edilen Fatma Ceylan ile erkek arkadaşı Günay Tolubilek (23), iddiaya göre bonzai içmeye başladı. Bu sırada Günay Tolubilek'in bakkala giderek birşeyler aldı. Günay Tolubilek, geri döndüğünde arkadaşı Fatma Ceylan'ın öldüğünü görmesi üzerine durumu emniyete haber verdi.

CEYLAN'IN ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, aşırı derecede bonzai aldığı tespit edilen Fatma Ceylan, otopsisi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceylan'ın erkek arkadaşı Günay Tolubilek ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale İnşaatta erkek arkadaşı ile bonzai içen genç kız öldü

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İnşaatta erkek arkadaşı ile bonzai içen genç kız öldü
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