Kocaeli'nde kaza: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu Kartepe-Sapanca kavşağında meydana geldi. Sakarya'dan Derince'ye akrabalarını bırakan 24 yaşındaki Emre Altun ile kardeşi 21 yaşındaki Emrah Altun ve arkadaşları Ömer Faruk Gülten geri dönmek için yola çıktı. Emre Altun idaresindeki 81 AV 588 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak takla attı. Kazada, Emrah Altun ve Ömer Faruk Gülten araçtan fırladı. Sürücü Emre Altun ise takla atan ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri binasının bahçe duvarına çarpan araçta sıkıştı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Araç bir anda alev alarak yanarken, otomobil içerisinde sıkışan Emre Altun ise alevlerin arasında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Emrah Altun ile kazadan hafif yaralarla kurtulan Ömer Faruk Gülten'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Şubat ayında evlenen Emre Altun'un cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.