'den 'kuvvetli ' uyarısı!

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.5.2017 19:07 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 19:40
Meteoroloji'den 'kuvvetli fırtına' uyarısı!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda yarın 10:00 ila 19:00 saatleri arasında Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz için kuvvetli ve kuvvetli ' uyarısı yaptı.

Genel Müdürlüğü, yarın yurdun iç kesimlerinde "kuvvetli " ve "" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, yarın Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, batı Akdeniz, İç Anadolu ile orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kısa süreli fırtına şeklinde esebilecek rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den 'kuvvetli fırtına' uyarısı!
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