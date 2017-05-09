Boğaz’ın kadın timi

İstanbul Emniyeti
Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün tarihinde ilk kez denizlere açılan 10 kadın kaptan polis, İstanbul Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olacak. Göreve yeni başlayan polislerden oluşan 10 kişilik ekip, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Deniz Limanı Şube Müdürlüğü
'nde göreve başladı. Denizde büyük özveriyle çalışarak olay yeri inceleme çalışmaları yapan dalgıç polislerin hikâyesini sayfalarına taşıyan SABAH, bu kez İstanbul Emniyeti'nin çeşitli birimlerinde görev yaparken Deniz Polisi olan kadın polis
lerle, İstanbul Boğazı'nda devriye görevinde buluştu. Üniversitelerden mezun olduktan sonra polis olmaya karar veren ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) başarıyla bitirerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 10 kadın polis, artık İstanbul Boğazı'ndan sorumlu olacak. Deniz polisliğine halat bağlamayı öğrenerek adım atan kadın polisler, şu an sıkı bir kaptanlık eğitiminden geçiyor. Bu eğitimin ardından önümüzdeki aylarda kaptanlık sertifikası ve ehliyeti alınacak. İşte o zaman İstanbul Boğazı onlardan sorulacak. Bir yandan eğitimler sürerken, bir yandan da vardiyalı çalışma da devam ediyor. Kadın deniz polisleri, İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Asayiş' uygulamalarında da görev yapıyor. Devriye görevleri ve aramakurtarma çalışmalarına katılıyorlar.
'TAM İSTEDİĞİMİZ YERDEYİZ'
Kadın deniz polisleri Duygu Duman, Banu Şahin ve Mediha Kalaycı, bu zorlu ama bir o kadar da güzel göreve dair hislerini SABAH'la paylaştı. Görevlerinden çok memnun olduklarını dile getiren Duygu Duman ve Banu Şahin, "8 aylık polisiz. Daha önce polis merkezinde çalışıyorduk. Bir aydır deniz polisliği yapıyoruz. Buraya seçildiğimiz ve deniz polisliği yaptığımız için çok mutluyuz." derken, Mediha Kalaycı ise "Tam olarak istediğim yerdeyim. Şimdilik amatör olarak kaptanlık yapıyoruz ve denizlerde her türlü durumda görev alıyoruz. Gemi kaptanlığımız da inşallah ilerleyen dönemlerde olacak. Allah nasip ederse gerek kaptanlık, gerek mesleki kariyerimizde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Çünkü işimizi severek yapıyoruz" diye konuştu.
DENİZ ONLARDAN SORULUR
Toplam 14 deniz aracının olduğu Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde 12'si kadın, 40 kaptan ve yardımcı personelden oluşan 120 polis görev yapıyor. Aralarında 'Kurbağa ve Balık Adam' olan 12 dalgıç polisin de bulunduğu Deniz Polisleri; Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ile birlikte koordineli çalışıyor. İnsan kaçakçılığı, yasak avlanma, sualtı arama ve kurtarma, intihar, boğulma, Boğaz koruma, çevre güvenliği ve farklı suçlardan sonra denize atılan suç aletlerini çıkarma konularında mesai harcıyor.