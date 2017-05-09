Motosiklet tutkunu genç ceza yazılınca intihar etti

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Süleyman Acar, kendini asarak intihar etti. İddiaya göre, Atakent Mahallesi'nde oturan genç önceki gün plakasız motosikletiyle gezerken jandarma ekibince durduruldu. Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanan Süleyman Acar'a bin 800 TL ceza yazıldı. Motosikletine de el konuldu. Büyük üzüntü yaşayan genç, yaya olarak evine döndü. Evde olmayan annesi Eşe Acar'ı telefonla arayan Süleyman Acar, bin 800 TL trafik cezası kesildiğini söyledi. Bir süre sonra da elektrik kablosuyla kendini astı.



CESEDİ BULUNDU

Abdullah ile Eşe Acar evlerine geldiklerinde oğullarının asılı cesedi ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Süleyman Acar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA