Son Dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı

Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Uyarılar veya Değerlendirmeler bölümünden yapılan açıklamada, bölgenin akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altında olacağı bildirildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize illerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşamba günü ise gündüz saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."