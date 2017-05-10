Antakya'da kaybolan Tuba Çelik'in cesedi bulundu

Hatay 'ın Antakya ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki kız uçurumda ölü bulundu.Antakya'da yaşayan Tuba Çelik , 2 gün önce ortadan kayboldu. Arama çalışması başlatan Çelik'in ailesi ve yakınları sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENİ UÇURUMDA BULUNDU

Ekiplerin çalışmasının ardından Çelik, Bağrıyanık Mahallesi'nde eski bir taş ocağının yakındaki uçurumda ölü bulundu.AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarılan Çelik'in cenazesi otopsi için Antakya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.