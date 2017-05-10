'da kaybolan 'in cesedi bulundu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.5.2017 16:25 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 16:50
Antakya'da kaybolan Tuba Çelik'in cesedi bulundu

'da 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki ' in cesedi bulundu.

'ın ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki kız uçurumda ölü bulundu.

Antakya'da yaşayan , 2 gün önce ortadan kayboldu. Arama çalışması başlatan Çelik'in ailesi ve yakınları sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENİ UÇURUMDA BULUNDU

Ekiplerin çalışmasının ardından Çelik, Bağrıyanık Mahallesi'nde eski bir taş ocağının yakındaki uçurumda ölü bulundu.

AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarılan Çelik'in cenazesi otopsi için Antakya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Antakya'da kaybolan Tuba Çelik'in cesedi bulundu
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