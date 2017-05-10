Beyin pili tedavisiyle ‘Yılın Tıp Adamı’ oldu

Uyguladığı beyin pili tedavisiyle birçok parkinson hastasına hayatını yeniden kazandıran Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Zırh, 'Yılın Tıp Adamı' seçildi. Zırh, "Beyin piliyle hastalığın saatini geri alıyoruz" dedi. Bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen Altın Palmiye Ödül Töreni'nde, halkın verdiği oylarla sağlık kategorisinde ödül alan tek isim Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Zırh oldu. 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı geceye, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı. Ödül töreninde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, böyle özel ve güzel bir ödül törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Her yıl Mersin'de düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri bu yıl İstanbul'da yapıldı. Ülkemiz için önemli bir gün olan 15 Temmuz şehitlerinin böyle özel bir gecede anılması bizler için çok önemli. Bizler bütün oldukça hiç kimse bizi bölemez" dedi. Yılın tıp adamı seçilen Zırh da burada yaptığı konuşmasında, "Parkinson hastalığıyla mücadelemizde beyin pili tedavisiyle hastalığın saatini geri alabiliyor, hastalarımızın yaşam kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunabiliyoruz. Bu yıl bizler de parkinson hastalığının tıp alemine tanımlanmasının 200'üncü yılında beyin pili ameliyatıyla tedavi ettiğimiz ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalarımızla bir araya geldik. Farkındalık yarattık. 200 beyin pilli hastayı bir araya getirerek de ulaşılması güç bir rekora imza attık. Bu anlamlı ödülü beyin pilli hastalar ailesi adına alıyorum" dedi.