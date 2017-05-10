Jandarmadan sahtecilik operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki etiketi ve sahte TAPDK bandrolü basımı yapan kişilerle sahte içki imalatı yapan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.



Avcılar, Bağcılar, Büyükçekmece ve Beylikdüzünde 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.





Yapılan operasyonlarda 160 bin adet çeşitli markalara ait sahte içki etiketi, sahte içki etiketi ve sahte bandrol yapımında kullanılan kalıp ve klişeler, 20 bin adet Milli Eğitim Bakanlığı logolu korsan kitaplara basılan sahte bandrol, 10 bin 900 adet sahte TAPDK bandrolü, 250 litre şişelemeye hazır sahte rakı, çeşitli markalara ait 156,8 litre votka, çeşitli markalara ait 101,5 itre viski, 25 bin adet marka etiket, 400 adet rakı ibareli şişe kapağı, 20 litre sahte rakı ile 574 adet 2'lik boş rakı şişesi ele geçirildi.

SAHTE MATBAADA SAHTE İÇKİ ETİKETİ



Jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerin, matbaa görünümünde sahte içki etiketi basımı yapan yerler olduğu ortaya çıktı. Devasa baskı makineleri bulunan iş yerindeki makinelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu beldirildi. Sahte matbaadaki 4 baskı makinesi, 4 bilgisayar kasası ve elektrik güç trafosuna el konuldu. Operasyonlarda, 5 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.