Dayakçı kızlara uzaklaştırma cezası

Tartışıp evlerine çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.'yi döven, görüntülerini de sosyal medyada yayınlayan 3 üniversiteli kız hakkındaki iddianameyi mahkeme kabul etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi olarak 4 Temmuz'u belirledi. Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y.'ye bir darbe de okudukları Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden geldi.

3 arkadaş bir dönem uzaklaştırma cezası verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Adli boyut bitince dosyayı yeniden ele alacağız ve ikinci bir ceza daha vereceğiz' dedi.

Trabzon'da üniversiteli kızların burun kıran kavgası!