lara uzaklaştırma cezası

Giriş Tarihi: 11.5.2017 11:32 Güncelleme Tarihi: 11.5.2017 11:35
Dayakçı kızlara uzaklaştırma cezası

'da sosyal medyada tartıştıkları kızları evlerinde dövüp kameraya alan 3 kıza okudukları üniversiteden bir dönem uzaklaştırma cezası verildi.

Tartışıp evlerine çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.'yi döven, görüntülerini de sosyal medyada yayınlayan 3 hakkındaki iddianameyi mahkeme kabul etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, 4. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi olarak 4 Temmuz'u belirledi. Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y.'ye bir darbe de okudukları 'nden geldi.

3 arkadaş bir dönem uzaklaştırma cezası verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Adli boyut bitince dosyayı yeniden ele alacağız ve ikinci bir ceza daha vereceğiz' dedi.

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Dayakçı kızlara uzaklaştırma cezası
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