Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen genç kızı öldürdü

Köyceğiz ilçesine bağlı Pınarköy Mahallesinde meydana gelen olayda, ilçede garsonluk yapan 29 yaşındaki Emrah Patlar, platonik aşık olduğu 18 yaşındaki İpek Kovan'a arkadaşlık teklif etti. Ancak reddedildi. Bu durumu gururuna yediremeyen Patlar, evlerinin balkonunda erkek kardeşiyle birlikte oturan genç kıza, pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyarak gelen komşuları genç kızın cansız bedenini buldu.

Yaralı olan genç 14 yaşındaki kardeşi Hasan Can Kovan ise olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Ortaca'da hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, saldırganın otomatik av tüfeği ile 8 el ateş ettiği ve İpek Kovan'ın da başından ve göğsünden vurulduğu belirlendi. İpek Kovan'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı kardeşinin tedavisi sürüyor. Jandarma, olaydan sonra kaçan saldırganı arıyor.