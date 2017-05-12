Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Gül'ün (21) babası Ramazan Gül'ün otomobiline 8 Mayıs günü ateş açıldı. Mehmet Emin Gül de olayın ardından ateş açanın İsmail A. olduğunu ileri sürerek polis merkezine gidip şikayette bulundu. İddiaya göre, İsmail A. şikayet üzerine polis merkezine çağrılarak ifadesi alındı. İsmail A., kurşunlamayı kendisinin yapmadığını ileri sürdü. İsmail A., serbest bırakıldıktan sonra Mehmet Emin Gül'e sinirlenip Kıbrıs Caddesi'nde onu beklemeye başladı.

Adana'daki silahlı çatışma kamerada

Motosikletleriyle seyir halinde bulunan Mehmet Emin Gül ve arkasında oturan Hüseyin Şirin (21) daha sonra Kıbrıs Caddesi'ne geldiklerinde aralarında husumet bulunan İsmail A. ve motosikletin arkasında oturan A.A.'yla karşılaştı. Motosikletin arkasında oturan A.A. belinde bulunan iki silahı çıkararak Mehmet Emin Gül ve Hüseyin Şirin'e ateş etmeye başlayınca, Hüseyin Şirin de belinde bulunan silahla karşılık verdi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Birbirlerine ateş açan iki gruptan kırmızı motosikleti kullanan Mehmet Emin Gül, sağ koltuk altından yaralanarak yaşamını yitirirken, A.A. da bacağından yaralandı. Çatışma ortasında kalan Erdal Köroğlu ise maganda kurşunuyla başından vuruldu. Mehmet Emin Gül'ü silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen A.A., özel bir hastanede tedavi olduktan sonra firar etti.

İnsanların yoğun bulunduğu caddede hiçbir şeyi umursamadan birbirlerine silahlarla ateş eden saldırganların çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde okuldan çıkıp eve dönen ilkokul öğrencilerin çatışmanın tam ortasında kaldığı ve kaçarak son anda kurtuldukları görülüyor.

Olayın ardından ise polis ekipleri silahı kullanan Hüseyin Şirin'i diğer gruptan motosikleti kullanan İsmail A.'yı ve cinayette kullanılan silahı gizleyen Sercan T. (22) ve İsmail Ş.'yi (55) yakaladı. Firari katil zanlısı A.A., her yerde aranıyor. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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