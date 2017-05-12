Boğaz'da arabalı lüks ye çarptı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 18:29 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 18:29
Boğaz'da arabalı vapur lüks tekneye çarptı!

açıklarında ’a geçmek için kalkış yapan bir arabalı , kalkışından kısa bir süre sonra dümeni kilitlenerek lüks bir ye çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Detaylar birazdan...
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Boğaz'da arabalı vapur lüks tekneye çarptı!
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