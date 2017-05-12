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Boğaz'da arabalı vapur lüks tekneye çarptı!
Boğaz'da arabalı
vapur
lüks
tekne
ye çarptı!
İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2017
18:29
Güncelleme Tarihi: 12.5.2017
18:29
İstinye
açıklarında
Beykoz
’a geçmek için kalkış yapan bir arabalı
vapur
, kalkışından kısa bir süre sonra dümeni kilitlenerek lüks bir
tekne
ye çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Detaylar birazdan...
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