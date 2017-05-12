Erik toplarken düşüp korkuluk demirine saplandı

Olay, sabah saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki erik ağacına Halil İbrahim Köroğlu, bir süre sonra dengesini kaybedip, duvardaki demir korkulukların üzerine düştü. Bu sırada Köroğlu'nun koltukaltına demir çubuk saplandı. Köroğlu'nun çığlıklarıyla ailesi sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri den AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Köroğlu'nu, 1 saat süren çalışmayla kestikleri demirlerden kurtardı. Köroğlu, koltukaltına saplı demir çubukla birlikte sağlık görevlileri tarafından ambulansa konularak Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.