Hamile doktora maganda kurşunu

Konya'da trafik magandaları tartıştıkları 2 aylık hamile kadın doktorun otomobiline tabancayla ateş açtı. Sırtından vurulan kadın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken merminin ancak doğum sonrası çıkarılabileceği kaydedildi. Selçuklu ilçesinde İsmail Uzundere, kullandığı otomobille, Beşyol kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Uzm. Dr. Aliye Avcı'nın (35) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kaza yaptıktan sonra aracından inen sürücü Uzundere ile yanında bulunan Hasan Çokkaynar iddiaya göre Aliye Avcı'ya "Neden biraz daha ileride durmadın" diye bağırarak aracı tekmelemeye başladı. Doktor Aliye Avcı korkarak otomobiline bindi ve kapıları kilitleyip kaçmak istedi. Bu sırada Hasan Çokkaynar yanında taşıdığı tabancayla otomobile doğru ateş açtı. Aracın bagaj kısmından giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan kadın doktorun sırtına isabet etti.
MERMİYLE YAŞAYACAK
Doktor Avcı, kanlar içinde kalırken, kaçmak isteyen Hasan Çokkaynar ve İsmail Uzundere, o sırada kavşakta bekleyen trafik polisleri tarafından yakalandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
ve ikinci çocuğuna 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Avcı'nın ve karnındaki bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ancak doktorlar, yorgun mermi olarak tarif edilen kurşunun doğuma kadar alınamayacağını söyledi. Avcı'nın çocuk hastalıkları uzmanı olan eşi Dr. Osman Avcı'nın da aynı hastanede görev yaptığı öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen iki zanlı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Otomobilin bagajından giren kurşun kadın doktorun sırtına saplandı.