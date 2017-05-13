Antitank füzesi mekanizmalarını taşıyan şoför tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan Cenk-Y isimli Ro-Ro gemisi ile Zonguldak'a gelen bir tırda arama yapan Gümrük Muhafaza ekipleri antitank füzesi yapımında kullanılan iki dürbün ve iki tetik mekanizması ele geçirdi. 27 Nisan 2017 günü meydana gelen olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken 38 yaşındaki İranlı E.E., Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan E.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen malzemeler üzerinde de analiz yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, Ukrayna'dan gelen tırın gümrük geçişinden sonra karayolu ile İran'a gideceği öğrenildi.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada parçalara ayrılmış haldeki malzemelerin tırın bazı dolaplarında ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen malzemeler üzerindeki incelemeler sürüyor.