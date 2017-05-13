Hırsızlık şüphelisi 2'si hamile 3 kadına gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de hareketlerinden şüphelendikleri 3 kadını takibe aldı. Polisler, mahallede binaların önünde keşif yaptıklarını değerlendirdikleri kadınları gözaltına aldı. Emniyete götürülen 8 aylık hamile 26 yaşındaki F.C., 8.5 aylık hamile 24 yaşındaki F.T. ve 23 yaşındaki E.G.'nin üzerinde yapılan aramada 3 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu. 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığı ihlali' suçlarından sabıkaları bulunan kadınlar, haklarında şikayet bulunmaması nedeniyle ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.