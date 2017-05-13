Motosiklet hırsızlığı şüphelisi genç kız kameradan yakalandı

Olay, geçen 4 Mayıs günü saat 23.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Albdülmümin Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir motosiklet kilidi kırılıp çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olayın meydana geldiği yerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede biri kız üç kişinin motosikleti çaldığı belirlendi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlara görüntüleri izleten polis, şüphelilerden birinin 16 yaşındaki F.Ö. olduğunu saptadı.

"GÖZCÜLÜK YAPIYORDUM"

Aynı mahallede oturan F.Ö., dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. F.Ö. ilk ifadesinde, kendisinin gözcülük yaptığını, olayı gerçekleştiren diğer şüphelilerden birinin Mehmet Ö. olduğunu, diğer kişiyi tanımadığını, motosikletin de Mehmet Ö. de olduğunu söyledi. F.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.