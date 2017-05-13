Şehit Atilla Güneş'in oğlu Doğan Güneş sünnet oldu

Beklemediği bir ilgi ile karşılaştığını belirten şehidin oğlu Doğan Güneş, "Beni yalnız bırakmadıkları için gelenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.





Şırnak Cizre'de, 2015'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Özel Harekat Polisi Atilla Güneş'in cenaze töreninde çekildiği gözü yaşlı fotoğrafla hafızalara kazınan 9 yaşındaki oğlu Doğan Güneş'in, babasının ölümü nedeniyle ertelenen sünnet töreni gerçekleşti. Ailesi, İzmir'de tanıdıkları az olduğu için 30 kişilik bir organizasyon düzenlemeye hazırlanırken, sünnet davetiyelerinin polis tanıdıkları tarafından sosyal medyada paylaşılmasıyla olayın seyri değişti.





Türkiye'nin her yerinden binlerce kişi hafızalara kazınan Doğan Güneş'in davetiyesini paylaşıp, "Şehidimizin emanetinin düğününde ben de varım" dedi. Güneş ailesinin Gaziemir'deki evinin önü, sünnet konvoyu için yaklaşık bin araba geldi. Küçük Doğan Güneş'i babasının polis arkadaşları da yalnız bırakmadı. Konvoy için, Özel Harekat Polislerinin kullandığı zırhlı akrep araçlar, resmi polis arabaları, motosikletli trafik ve yunus ekipleri de konvoy için evin önünde hazır bulundu. Sünnet konvoyu için Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Özel Hareketçiler Derneği üyeleri de geldi.





"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Küçük Doğan, kendisi için hazırlanan sünnet arabasına bindi. Burada yoğun ilgi ile karşılaşan Doğan, "Hiç bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyordum. Çok mutluyum. Beni yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Polis ağabeylerim sağolsun benim için geldiler, ilk def bu kadar çok polis arabası görüyorum. Tanımadığım kişilerden çok sayıda hediye geldi, çok mutluyum" dedi.





"10 KİLOMETRE KONVOY"

Güneş ailesinin oturduğu evden polis araçlarının eskortluğunda yaklaşık bin araba konvoy yaparak çıktı. Ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşlar korna çalarak konvoya eşlik etti. Yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Konvoy, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan dolaşıp sünnet düğünün olacağı Akçay Caddesi'ndeki düğün salonuna geçti.



