Muğla'daki faciada cenazeler İzmir'e getirildi!

İzmir'in Buca ilçesinden Anneler Günü kapsamında düzenlenen günübirlik gezi için Muğla'nın Marmaris ilçesine giden kadın ve çocukların bulunduğu tur midibüsü virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Midibüste bulunan 24 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Buca'nın Yaylacık ve Gaziler mahallelerinden kadınların her yıl kendi aralarında organize ettiği geziler kapsamında bu yıl da Marmaris'e tur düzenlendi. Armağan Serttaş yönetimindeki Midibüs Yaylacık Selanik Türkleri ve Buca Yaylacıklılar eğitim Kültür Dayanışma Derneği'nin önünden Sabah hareket etti. Keskin virajların bulunduğu Sakargeçidi mevkiinde sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu minibüs hızlanmaya başladı. 12.30 sıralarında virajda devrilen midibüs yaklaşık 30 metre yükseklikten yolun alt kısmına uçtu. Yoldan geçen bir otomobilin üzerine düşen midibüsteki yolcuların bir kısmı araçtan fırlarken, bir kısmı da içeride sıkıştı.

CENAZELER İZMİR'E GETİRİLMEYE BAŞLADI

Muğla'da, yolcu midibüsünün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişinin cenazeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir'e getirilmeye başladı.

Marmaris Karayolu'nun Sakar Geçidi rampasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen tur midibüsü faciasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla İzmir'e getirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi ile Yenişehir Mahallesi'ndeki Merkez Defin İşleri Gasilhanesi'ne getirilen cenazeler, yarın defnedilmek üzere morga alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeler araçlardan indirildiği sırasında gözyaşlarına boğuldu.

BAKAN SAYAN KAYA, OLAY YERİNİ İNCELEDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği yerde incelemede bulundu. Makam aracından inmeden olay yerini inceleyen Bakan Kaya, daha sonra Muğla'ya geçerek Özel Yükselen ve Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

YARALILARIN 5'İ YOĞUN BAKIMDA

Hastane çıkışı açıklama yapan Bakan Kaya, 5'i yoğun bakımda, 10 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Yoğun bakımda olan 5 hastamız var. Genel durumu iyi olan hastalarımız var. Hastalarımız yoğun stres yaşamış. Biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kaza hakkında soru sormadık. Çünkü çok yoğun bir stres yaşamışlar. Çok büyük bir acı yaşamışlar. Akrabalar var yaralıların akrabalarını kaybedenler var içlerinde, o yüzden kazanın oluşuyla ilgili sorular sormadık. Ama arabanın aşağıya yuvarlandığı olay yerinden geçtik, gördük. Çok büyük bir acı" dedi.

Bakan Kaya, tedavisi süren 10 aylık Nehir Sertbaş'ın durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

FRENİ PATLAMIŞ OLABİLİR

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ile jandarma ve polise haber verdi. Muğla ve Marmaris'ten kaza yerine 15 ambulans, 3 AFAD, 1 UMKE ekibi, belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Destek için çevre kentlerden de ambulanslar kaza yerine geldi. Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahalede bulundukları yaralıları Muğla ve Marmaris'teki hastanelere taşıdı. Kazada 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Görgü tanıklarına göre hızlı gittiği ve freni patlamış olabileceği iddia edilen kazanın ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı. Muğla Valisi Amir Çiçek de kazanın oluş nedeninin teknik inceleme ve araştırmalardan sonra belli olacağını belirterek, "Frenin patlamış olabileceğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Ankara'ya giden kazayı öğrenip yoldan dönen Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Vali Yardımcısı Köten de araç sürücüsünün de ölenler arasında bulunduğunu, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun ise kadın olduğunu belirttti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de kaza bölgesine gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürün, "2003 model bir araçla 30 kişi kapasitesi olan bir araçla 33 kişilik bir yolcu var, şoförle birlikte. Acı kaybı ortadan kaldıracak hiçbir şey yok. Ama yaşadığımız bu acı tecrübeden, nerede eksik yaptık, ne yapmalıyız ki bir daha böyle olaylarla karşılaşmamalıyız. Bütün kurum, kuruluş, dernek ve hemşehrilerimizin bu konuda dikkatli olması lazım. Seyahate çıkacak yurttaşlarımızın da araçları kontrol etmesi lazım" dedi.

ÖLENLERİN 21'i KADIN

Kazada ölen 24 kişiden 21'inin kadın, 3'ünün de erkek olduğu belirtildi. Midibüsün şoförü Armağan Serttaş'ın da ölenler arasında olduğu belirtildi. Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti. Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

MOLADA BİNDİ

Gezinin Murat Ceylan tarafından organize edildiği, grubun toplam altı araçla Marmaris'e doğru yola çıktı belirtildi. Gruptaki diğer araçlardan üçünün önde, ikisinin de kaza yapan midibüsün arkasından geldiği kaydedildi. Organizatör Ceylan'ın eşi Nazlı Ceylan'ın da ölenler arasında olduğu, Nazlı Ceylan'ın Aydın Çine'deki molada diğer midibüsten inerek, kaza yapan araca bindiği ifade edildi.

ERDOĞAN: FEVKALADE MÜTEESSİRİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kazada, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından dolayı fevkalade müteessirim. Bu tür acıların önüne geçebilmek için gereken tedbirlerin süratle alınması hususunda ilgili tüm kurumlarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" dedi.

Trafik kazasıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Başbakan Binali Yıldırım "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaza dolayısıyla Buca ve Marmaris belediye başkanlarıyla görüştüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu, "Gerek Marmaris gerek Buca belediye başkanlarımız olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenmeye ve cenazeleri tekrar İzmir'e taşıma konusunda çaba harcıyorlar. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybeden, 3'ü erkek 21'i kadın, 24 kişinin kimlikleri belli oldu. Yaşamını yitiren Armağan Sertbaş, Kemal Öksüz ve Münire Güler'in resimlerine ulaşılamadı. Yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Bahar Sınur (45), Cahide Güler (50), Simge Sinur (17), Fatma Ecrin Ökten (12), Beyzanur Hano (9), Nehir Sertbaş'ın (10 aylık) ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

ARAÇ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, soruşturma ile ilgili bir kişinin gözaltına olduğunu söylerken, gözaltında bulunan kişinin araç sahibi B.Ç. olduğu ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesinin alındığı öğrenildi. Başsavcı Topuz ayrıca, kaza ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.