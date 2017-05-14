Tarlaya uçan otomobil zeytin ağacına çarparak durabildi: 3 yaralı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.5.2017 15:16
Tarlaya uçan otomobil zeytin ağacına çarparak durabildi: 3 yaralı

’in ilçesinde tarlaya savrulan otomobil zeytin ağacına çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, - karayolunda bir zeytincilik firması yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden gelen Muhlis Ş. idaresindeki 16 BJY 70 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle şarampole uçtu. Tarlaya savrulan araç, zeytin ağacına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberinde bulunan Eşref ve Meliha Ş., sıkıştıkları yerden Havran İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Tarlaya uçan otomobil zeytin ağacına çarparak durabildi: 3 yaralı
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