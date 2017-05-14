Tarlaya uçan otomobil zeytin ağacına çarparak durabildi: 3 yaralı

Kaza, Balıkesir
-Havran
karayolunda bir zeytincilik firması yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden gelen Muhlis Ş. idaresindeki 16 BJY 70 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle şarampole uçtu. Tarlaya savrulan araç, zeytin ağacına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberinde bulunan Eşref ve Meliha Ş., sıkıştıkları yerden Havran İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aracın hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.