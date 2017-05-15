Bu da veresiye aşk defteri

Antalya'da 62 yaşındaki Nasuf Özer, komşusu olan bir kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Tarlasını satıp ayrı zamanlarda verdiği paraları tek tek veresiye defterine işleyen Özer, verdiği borç için de senetler düzenledi. Özer, evliliğin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine para vermeyi kesince, bacakları ve karnından bıçaklandı. 130 bin TL para ve 3 bıçak darbesine rağmen kendisini dolandırdığını iddia ettiği kadına seslenen Özer, 'Lütfen ya para mı ver ya da geri gel' diyerek gözyaşı döktü.

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