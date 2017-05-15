Lüks sitenin una düşen hayatını kaybetti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 17:44 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 18:05
Lüks sitenin havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

'nde lüks villaların bulunduğu bir sitenin una düşen 3 yaşındaki hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Pazar sabahı Gürpınar'da lüks villaların bulunduğu bir sitede yaşandı. Site görevlisi olarak çalışan Keskin ailesinin 3 yaşındaki ları Emre, annesinin ve babasının bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıktı. Sitenin una doğru ilerleyen minik Emre, suya düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra Emre'nin evde olmadığını fark eden anne Elmas Keskin ve baba Ergin Keskin, telaşla aramaya başladı. Evin balkonuna çıkan abi Emrah Keskin ise bu sırada kardeşinin da yüzüstü yatmakta olduğunu gördü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Minik Emre, hemen havuzdan çıkartıldı. Evdekilerin ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören minik Emre, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Emre'nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. Minik Emre'nin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

Gürpınar'da yaşanan olay, akıllara Zekeriyaköy'de komşu villanın havuzunda boğulan Pamir Dikdik'i getirdi. 4 Nisan 2014'te Zekeriyaköy'de yaşanan olayda anne ve babası uyurken dışarı çıkan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik, yan villanın havuzunda ölü olarak bulunmuştu. Sosyal medyada da yapılan çağrılarla, Pamir yüzlerce kişi tarafından aranmış, jandarma, itfaiye ve AKUT ekipleri de seferber olmuştu. Pamir'in ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

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Lüks sitenin havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti
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