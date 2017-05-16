Cinsiyet değişimi ameliyatı sonrası şüpheli ölüm

Edinilen bilgiye göre, Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan 27 yaşındaki Beren Yıldız, cinsiyet değiştirmek için İstanbul Kadıköy'de H.A., isminde bir doktora başvurdu. 10 Mayıs'ta İstanbul'a giden Yıldız, 11 Mayıs Perşembe günü Kadıköy'de özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyattan birkaç saat sonra uyanan Yıldız, iddiaya göre aynı gün solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Bursa'da defnedildi. Yıldız'ın ailesinin ameliyatı yapan doktor H.A. hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

TEK AMACI ÖĞRETMEN OLMAKTI



Öte yandan Beren Yıldız'ın bir yakın arkadaşı, "11 Mayıs Perşembe günü ameliyat olduktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi onu cuma günü İstanbul'dan aldı. Pazar günü toprağa verildi. Her zaman ameliyat olmak isterdi. Geçim sürecini tamamlamak istiyordu. Çünkü ameliyat olduktan sonra yasal haklarını eline alıp, öğretmen olmak istiyordu. Tek amacı buydu. Ameliyata ters giden bir şeyler oldu ve hayatını kaybetti" dedi.