Van der Wiel’e dolandırıcı tuzağı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Gregory van der Wiel dün dolandırıldığını iddia ederek sevgilisi Rose Bertram ve avukatıyla birlikte İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek şikâyetçi oldu. İki saat kaldığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren ünlü futbolcu, "Çeşitli vesileler ile sosyal medyada da kısmen tanınan Ümit Akbulut ve Sinan S. ile tanıştım. Kendilerini çok iyi birisi gibi tanıttılar. Hatta bazı ilkokullara beni götürdüler ve iyiliksever biri gibi güvenimi kazandılar" dedi. Toplamda 16 milyon lira dolandırıldığını aktaran futbolcu polise verdiği ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:"Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını seviyorum. Sinan S. ve Ümit Akbulut iş yapmayı teklif ettiler. Organizasyon şirketi kuracağız diyerek para istediler. 4 ay boyunca 4.5 milyon dolar (16 milyon TL) kadar para verdim. En son Akbulut bana, '600 bin dolar daha vermen lazım. Vermezsen kalan parayı unut. Burası Türkiye. Hiçbir şey yapamazsın' dedi. Bir insan özel hayatında böyle dolandırılınca futbol hayatı dahil bütün hayatı etkileniyor. Ben burada futbol oynamayı ve yatırım yapmayı düşündüm ama maalesef böyle kötü bir insanla karşılaştım. Şarkıcı Justin Bieber'ı ve boksör Floyd Mayweather'i getireceğini söyledi. Bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Türk adaletine güveniyorum. Bu tarz dolandırıcıları sadece Türk adaleti durdurabilir." Van der Wiel'in şikâyeti üzerine inceleme başlatan polis, dün akşam saatlerinde Ümit Akbulut ve Sinan S.'yi gözaltına aldı.Fenerbahçeli Gregory van der Wiel Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevgilisi Rose Bertram ile geldi. Wiel, Fenerbahçe'deki kötü performansını dolandırılmasına bağladı.