nin üzerinden 14 bin TL çıktı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 15:12
Dilencinin üzerinden 14 bin TL çıktı

polisinin 300 polisle yaptığı 'Huzurlu sokaklar' operasyonunda bir nin üzerinden 14 bin TL nakit çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerince il genelinde 'Huzurlu sokaklar' adıyla operasyon yapıldı. Çocuk satıcılara ve lere yönelik operasyonda, bir dilencinin üzerinden 14 bin TL nakit , altın kolye ve kıymetli tespihler çıkarken, operasyonu gerçekleştiren polisler şaşkınlık yaşadı. Dilenciye Kabahatlar Kanununa göre 200 TL para cezası kesilirken, ele geçirilen para ve diğer eşyalar zabıta ekiplerine teslim edildi. Motosikletli polislerin de katıldığı operasyonda ayrıca sur diplerine kadar girilerek şüpheli şahısların kimlik sorgusu ve üst araması yapılırken, şüpheli araçlar da durdurularak didik didik arandı.

Operasyonun gün boyu devam edeceği öğrenildi.

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Dilencinin üzerinden 14 bin TL çıktı
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