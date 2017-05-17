Esenyurt belediyesi istihdam merkezi

Bu anlamda Esenyurt Belediyesi soruna ilişkin derinlikli bir yaklaşım çerçevesinde çalışanlarını şekillendirmektedir. İstihdamın yeniden yönetimi için Esenyurt Belediyesi bünyesinde ESBİM (Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi) kurulmuştur.

ESBİM, iş ve işçinin klasik buluşma biçimlerine eğitim fonksiyonun eklenmesiyle oluşturulmuş yerel bir sosyal projedir.

Bu proje sadece işsizlerin iş imkânlarından haberdar olmasını değil, aynı zamanda işsizliğin "kalitesi" üzerinde de etkin bir politika üretilmesini ve uygulanmasını kapsar.

ESENYURT BELEDİYESİ İSTİHDAM MERKEZİ

küresel bir sorun haline gelen işsizliğe çözüm önerisi sunmak nitelikli iş gücü yetişmesine katkı sağlamak ve aday iş gücü işveren eşleştirmesiyle istihdam sağlamak amacıyla 24.09.2014'de hizmete başlamıştır.

AMAÇ

Küresel bir sorun olan işsizliğe, yerel çözümler üretmek düşüncesiyle kurulan ESBİM;

İşsizlerin iş talepleri ile işverenlerin eleman taleplerini kayıt altına alıyor.

Günde 50 ile 150 arasında değişkenlik gösteriyor.

Başvuru Sayısı:39.486

İşe Yerleştirilen Sayı:17.800

TOPLAM BAŞVURU VE BUGÜNE KADAR İŞE YERLEŞTİRME SAYISI KAÇTIR?

ESBİM İŞVEREN İLE ŞU ŞEKİLDE TEMAS KURUYOR

İşverenlerin eleman taleplerini de değerlendiren ESBİM, işçi arayan şirketlerle tek tek bağlantıya geçerek, işsizlere işverenleri bir araya getiriyor ve yüz yüze görüşmelerini sağlıyor. Böylece önceden belirlenen randevu günü ve saatine göre; ESBİM'e iş görüşmesi için gelen iş arayanlar, kendilerine uygun çeşitli meslek dallarında yeteneklerine göre işlere yerleştiriliyor.

ESBİM MÜLAKAT KABUL DIŞINDAKİ KABUL VE SORUMLULUKLARI

Vatandaşların çalıştığı firmalarda ziyaret edilerek motivasyon sağlamak.

Vatandaşlarla gönül köprüsü kurarak iftar ve yemek programları düzenlemek kendi yaptıkları yemekleri bölüşerek, dostluk ve samimiyeti geliştirmek.

İşveren ile işçileri piknikte buluşturarak kendilerinin yalnız olmadığını belediyenin her daim yanında olduğunu insanına hissettirmek. Korumak ve kollamaktır.

Firmaların denetimini sağlamak İstihdam ettiğimiz insanlarımızın her daim yanında olduğumuzu anlamalarını sağlamak.

Günde 50 ile 150 arasında değişkenlik gösteriyor.

TOPLAM BAŞVURU VE BUGÜNE KADAR İŞE YERLEŞTİRME SAYISI KAÇTIR?

Başvuru Sayısı:39.486

İşe Yerleştirilen Sayı:17.800

ESBİM İŞVEREN İLE ŞU ŞEKİLDE TEMAS KURUYOR

İşverenlerin eleman taleplerini de değerlendiren ESBİM, işçi arayan şirketlerle tek tek bağlantıya geçerek, işsizlere işverenleri bir araya getiriyor ve yüz yüze görüşmelerini sağlıyor. Böylece önceden belirlenen randevu günü ve saatine göre; ESBİM'e iş görüşmesi için gelen iş arayanlar, kendilerine uygun çeşitli meslek dallarında yeteneklerine göre işlere yerleştiriliyor.

ESBİM MÜLAKAT KABUL DIŞINDAKİ KABUL VE SORUMLULUKLARI

Vatandaşların çalıştığı firmalarda ziyaret edilerek motivasyon sağlamak.

Vatandaşlarla gönül köprüsü kurarak iftar ve yemek programları düzenlemek kendi yaptıkları yemekleri bölüşerek, dostluk ve samimiyeti geliştirmek.

İşveren ile işçileri piknikte buluşturarak kendilerinin yalnız olmadığını belediyenin her daim yanında olduğunu insanına hissettirmek. Korumak ve kollamaktır.

Firmaların denetimini sağlamak İstihdam ettiğimiz insanlarımızın her daim yanında olduğumuzu anlamalarını sağlamak.

Vatandaşlarımızı araçlarla tek tek firmalara kadar ulaştırarak mutluluklarına ortak olmak.