de : 1 ölü!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 22:52 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 22:52
Hastanede silahlı saldırı: 1 ölü!

nde temizlik görevlisi Erkan E, aralarında husumet bulunan bir kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan Erkan E. ile Ebru İ. arasında, içindeki temizlik odasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ebru İ, yanında getirdiği silahla temizlik personeli Erkan E.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan 4'ünün isabet ettiği Erkan E. ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Erkan E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı bir süre sonra Kazım Paşa Polis Merkezine giderek silahıyla teslim oldu.

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Hastanede silahlı saldırı: 1 ölü!
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