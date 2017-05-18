6 bin taş plağa bir tarihi sığdırdı

Koleksiyoner Raif Kara, 6 binden fazla taş plağa ve 135 antika gramofona sahip. 1984 yılında ilk plağını alan koleksiyoner, müziğe ve taş plaklara olan ilgisini "Bir gramofon aldım ve hayatım değişti" şeklinde ifade ediyor. Osmanlı döneminden kalma Türk tarihinin ilk ses kayıtlarından, İstiklal Marşı'nın Ali Rıfat Çağatay tarafından bestelenen versiyonuna kadar binlerce taş plak koleksiyonuna sahip olan Kara, müziğe olan ilgisini SABAH'a anlattı. İşte o sohbetten satır başları:"Müziğe, enstrümanlara ve taş plaklara olan yoğun ilgim çocukluğumda başladı. Antikacı ve eskicilerden alarak koleksiyonumu oluşturmaya başladım. 1984 yılında ilk gramofonuma kavuştuğumda, bunun 5 duyu organıyla birlikte altıncı duyu olan ruhu da harekete geçirdiğini keşfettim. Bir gramofon aldım ve hayatım değişti diyebilirim.Müziğe olan tutkum zamanla koleksiyonerliğe dönüştü. Koleksiyonuma kattığım taş plakların sayısı bugün 6 bini, gramofon sayısı ise 100'ü aştı. 1890'larda kaydedilmişi Türk ses kayıt tarihinin ilk kayıtları olma özelliğine sahip Osmanlıca balmumu kovan plaklar koleksiyonumda bulunuyor. Ayrıca dünyaca tanınmış markalara ait 100'ü aşkın gramofon ile birlikte yine 1924 yılında İsveç'te üretilen dünyanın en küçük gramofonu da koleksiyonuma kattıklarım arasında...İstiklal Marşı'nın Ali Rıfat Çağatay tarafından bestelenmiş ilk eserinin kayıtlarıyla birlikte 23 farklı sanatçının seslendirdiği İstiklal Marşı plakları da koleksiyonumda özel bir yer tutuyor. Bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde bu eserleri bir arada bulamazsınız. Bununla beraber Zeki Müren, Safiye Ayla, Erol Büyükburç, Nesrin Sipahi ve Hamiyet Yüceses gibi sanatçılarımızın doldurdukları ilk taş plakları koleksiyonumda taşıyorum. Türk sanat müziğinin ve türkülerimizin yeri her zaman ayrıdır. Türk müziğine aşık biri olarak, bu değerimizi gelecek kuşaklara taşımak istiyorum."/ ANKARA