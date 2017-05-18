Kızlarının mezuniyetine gidiyorlardı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazımkarabekir Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünde okuyan 22 yaşındaki Muazzez Karaburun'un ailesi, kızlarının mezuniyet törenine katılmak üzere Manisa'nın Alaşehir ilçesinden sabah saatlerinde hareket etti. Üniversite öğrencisi genç kızın eniştesi Mehmet Germen'in (32) kullandığı 01 R 9378 plakalı hafif ticari araç, okulun bulunduğu ilçeye 3 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Germen olay yerinde hayatını kaybederken, Makbule Karaburun (43), Süleyman Karaburun (52), Mukaddes Germen (25) ve 4 yaşındaki P.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından sürücünün cesedi, yaralıların kaldırıldığı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza yapan araçta bulunanların Kazımkarabekir Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü son sınıf öğrencisi olan Muazzek Karaburun'un akşam yapılacak olan mezuniyet törenine katılmak için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.