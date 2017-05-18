Ömer Halisdemir’ler Suriye’de yetişiyor

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlardan biri olan şehit Ömer Halisdemir'in adı Suriye'de Kadılar İlkokulu'nda yaşatılıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 2 yıllık DEAŞ esaretinden kurtarılan köyün okulu Türkiye'nin yardımıyla onarıldı. Yeniden eğitim verilmeye başlanan okulun adı ise Kadılar Köyü Ömer Halisdemir İlkokulu olarak değiştirildi.160 öğrencisi bulunan okulun müdürü Ahmet Emin, "Türkiye bizi DEAŞ esaretinden kurtardı. Biz de özel kuvvetlerin bizim için yaptıklarından ötürü okulumuza 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in adını verdik. Burada Suriye'nin ve Türkiye'nin yeni Ömer Halisdemir'lerini yetiştiriyoruz" dedi. Fırat Kalkanı Harekâtı'nın ardından yeniden inşa sürecinin başladığı Suriye'nin kuzeyinde yüzler gülüyor. Türkiye'nin desteğiyle yeniden ayağa kalkmaya başlayan bölgede DEAŞ zamanında karargâh ya da hapishane olarak kullanılan onlarca okul yeniden onarıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da desteğiyle bölgeye gönderilen öğretmenler göreve başladı. Bölgenin DEAŞ'dan temizlenmesiyle birlikte binlerce Suriyeli çocuk yıllar sonra ilk kez okula kavuştu. Bir zamanlar masum insanların işkence gördüğü binalarda artık çocuk sesleriyle yankılanıyor.Cerablus'tan El Bab'a kadar onarılan okullar içerisinde en özel olanı ise yaklaşık bin 500 kişinin yaşadığı Kadılar Köyündeki Ömer Halisdemir İlkokulu. Köy Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ'tan kurtulunca yıllardır kapalı olan okul da tekrar açıldı. 4 sınıflı ve 160 öğrencili okulun müdürlüğünü yapan Ahmet Emin şunları söyledi: "Köyümüz DEAŞ'tan kurtarılınca birçok köylümüz evlerine geri döndü. Türkiye okulumuzu yeniden onardı. Dersler için gerekli araç ve gereçler yeniden sağlandı. Okulumuzda 4 de öğretmen görevlendirildi. Biz de Türkiye'nin bize yaptıkları karşısında onlara olan minnetimizi gösterebilmek için okulun adını Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu yaptık. Burada pırıl pırıl öğrenciler var. Yeni Suriye'ye güçlü Türkiye'ye hizmet edecek nesiller yetiştireceğiz. Burada yeni Halisdemirler yetiştireceğiz."