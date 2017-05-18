Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti

Bir süredir karaciğer nakli olmak için bekleyen seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu, Halkalı Acıbadem hastanesinde hayatını kaybetti.

Seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu (55), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir karaciğer nakli için donör beklediği belirtilen Tüfekçioğlu'nun akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Devlet Tiyatroları'nın internet sitesinde, "Değerli oyuncumuz sevgili Payidar Tüfekçioğlu'nu kaybettik, acımız sonsuzdur" mesajı paylaşıldı.





"BENİ AFFET"

Payidar Tüfekçioğlu'nun yakın dostlarından Temmuz Karikutal da acı haberin ardından Facebook sayfasında duygusal bir mesaj yayınladı:

"Saat 21:40'da, en değerlilerimden olan, canımın içi gibi sevdiğim, nefesim, ağabeyim, oyuncum, Payidar Tüfekçioğlu'nu kaybettik... ??

Elimizden hiçbir şey gelmedi, sen direndin, biz sadece bekledik. Lütfen beni affet...

Seni hiç unutmayacağım duruşu sağlam, karakteri sağlam, adam gibi adam...

Güzel uyu oralarda...

Mekanın cennet olsun...

Seni yüreğimin en güzel noktasında saklayacağım... Hep seveceğim..."





CENAZESİ YARIN

Payidar Tüfekçioğlu, Cuma günü saat 11:00'de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde düzenlenecek olan anma töreninin ardından, Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.