Cornell kendini asarak intihar etmiş

ABD'li yetkililer, 52 yaşında hayatını kaybeden ünlü müzisyen Chris Cornell'in yapılan ilk tıbbi değerlendirmede, kendini asarak intihar ettiği sonucuna varıldığını açıkladı. Detroit kentinde Cornell'in kaldırıldığı adli tıp kurumu yetkilileri, ünlü rock müzisyeninin ölüm nedenini doğruladı. Cornell, Detroit'te çarşamba akşamı gerçekleşen konseri sonrası banyoda ölü bulunmuştu. Cornell'in ardından sanatçı dostları taziye mesajları yayınladı. Instagram'dan Cornell'in fotoğrafını paylaşan Şarkıcı Elton John, "Büyük bir şarkıcı ve şarkı sözü yazarıydı. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi. Alice Cooper da "Rock&Roll'un en iyi sesi" dediği Cornell ile iki şarkı kaydedebildiği için 'şanslı olduğunu' söyledi. BBC TÜRKÇE