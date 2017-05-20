Emine Erdoğan, İstanbul’da çeşitli sanatsal etkinliklere katıldı

Öncelikle, Asitane Vakfı'nın organizasyonu, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirilen 'Gelin bir olalım, birlikte söyleyelim' temalı, Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan Sevgi ve Kardeşlik Korosu dinletisine katıldı. Çocukların Çanakkale Türküsü, Sev Kardeşim, Tuna Dalgaları gibi parçaları seslendirdiği, halk oyunları ekibinin Üsküp-Karadeniz halk danslarını icra ettiği programda Emine Erdoğan kısa bir konuşma yaptı. Sevgisizliğin, ötekileştirmenin böylesine yaygınlaştığı bir çağda, sevgi ve kardeşlik korosunun, ilaç hükmünde olduğunu söyledi. Kainatın birbirine sevgi ile bağlandığının, o özü ortaya çıkarmak için gayret sarfetmek gerektiğinin altını çizdi. 'Sevgiyi eyleme dönüştürmek için hepimizin gayret göstermesi gerekiyor. Kardeşliğe yatırım yapmak, birliğin gücüne inanmak gerekiyor.' dedi.

Müziğin evrensel dilini kullanarak, farklılıklardan bir ahenk yakalayan çocuklara teşekkür eden Emine Erdoğan, 'bugün buradan, sevginin hakim olduğu bir dünya inşa etme sorumluluğu ile ayrılıyoruz.' dedi. Sevgiye, kardeşliğe niyet edelim, ahitleşelim' diyerek sözlerine son verdi.

Program sonunda Türk ve Suriyeli çocuklar Emine Erdoğan'a kendi yaptıkları tabloyu hediye ettiler.

Emine Erdoğan, daha sonra Grand Pera Emek Sahnesi'ne geçerek, Ümraniye Belediyesi tarafından Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadın kahramanların yaşadıklarının sahnelendiği performansa katıldı. Nene Hatun'dan Şerife Bacı'ya cesaretleriyle efsaneleşen kadınların hikayelerini, 15 Temmuz şehitlerinin destansı kahramanlıklarıyla buluşturan programda Emine Erdoğan performans öncesi kısa bir konuşma yaptı. Sözlerine şehitleri anarak başlayan Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un tıpkı İstiklal Harbi gibi milli bir kıyam olduğunu söyledi. Şehitlere olan borcun ödenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan 'Emanetlerini yaşatmak için bize düşen, vatan bütünlüğünü, millet birlikteliğini korumaktır.' dedi.

'Bu topraklar tarihin tüm dönemlerinde hep hedef olmuş, göz konmuştur. Bizim de ona gözümüz gibi bakmamız, önemini, değerini anlayarak yaşamamız, yaşatmamız gerekir. Bunu ancak bilinçli ve vatansever bir gençlik sayesinde yapabiliriz. Ben gençlerimizden umutluyum. Bu coğrafyanın mayasında vatan aşkı, memleket sevdası var. Bunu en net biçimde 15 Temmuz'da gördük. Cesaretlerini çelikten bir zırh gibi kuşanarak, demir tankların karşısına çıktı gençlerimiz.' dedi.

Anadolu'nun, vicdanın ve merhametin kalesi olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, kadınların yeri geldiğinde anne şefkatiyle, yeri geldiğinde cesur yürekleriyle Nene Hatunların bayrağını hiç düşürmediğine vurgu yaptı.

Grand Pera Emek Sahnesi'nde sahnelenen performansta Nene Hatun karakterini Perihan Savaş, 15 Temmuz Şehidi Demet Sezen karakterini Gülşah Şahin, Kara Fatma karakterini Zeynep Mataracı, Tayyar Rahmiye karakterini Tuğba Daşdan, Şerife Bacı karakterini Seda Kala, Nezahat Onbaşı karakterini Aden Duru Orak canlandırdı, sunumu İshak Akbay yaptı.