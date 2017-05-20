‘Fare surat’ tazminatı

Eşi Ceyda Sabah'tan 2 milyon liranın üzerinde tazminatla boşanan Coşkun Sabah, eski piyanisti Murat Manap'a "çulsuz gudubet, fare surat, zekâ özürlü" sözleriyle hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkûm edildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 7 ay önce açılan davaya göre, kimliği belirsiz kişiler Coşkun Sabah'ı vergi dairesine şikâyet ederek sanatçının vergi kaçırdığını iddia etti. Sabah da, kendisini şikâyet edenin bir süre yanında çalışan piyanist Murat Manap olduğunu düşündü ve Manap'ın cep telefonuna defalarca ağır hakaret ve iftira içeren mesajlar gönderdi.



25 BİN LİRA İSTEMİŞTİ

Bunlardan bazıları, "1 numaralı vergi kaçakçısı rezil herif cahil herif. Yüce Allah'ın cehenneminde odun olarak kullanacağı en baş nesnesin şüphesiz. Seni vergi kaçakçısı, çulsuz gudubet. Akıllı geçinen aptal. O fare suratını görme işkencesinin tek tesellisi orda acizliğini ezilmişliğini görmek" şeklindeydi. Murat Munap, 25 bin lira manevi tazminat istemiyle dava açtı. Davaya cevap veren Coşkun Sabah'ın avukatı davanın reddini istedi. Avukat, "Vergi dairesine yapılan şikâyeti kapsayan dönem, Murat Manap'ın işe başladığı tarih ve çıkarıldığı tarihi kapsamaktadır. Müvekkilim kusurlu değildir" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Coşkun Sabah'ın 6 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.