Korku filmi gibi

Fidye için kaçırılan İranlı mühendis Konya'da nefes kesen operasyonla kurtarıldı, olayla ilgili Afganistan uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. İranlı mühendis Kazem Moradı'nın İran'da yaşayan eşinin telefonuna, Kazem Moradı'nın (43) elleri ve ayakları bağlı, boğazına bıçak dayanmış bir fotoğraf gönderen kişiler 150 milyon İran riyali (yaklaşık 16 bin TL) istedi. Bunun üzerine kadın Denizli'de yaşayan arkadaşı Morteza S.'den yardım istedi. Bunun üzerine Morteza S., Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu iletti. Konya'da olduğu tespit edilen Kazem Moradı'yı kurtarmak için Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kazem Moradı'nın en son görüştüğü Afganistan uyruklu Majit Shekarı Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde gözaltına alındı. Bu kişinin ifadesi üzerine aynı mahalledeki eve operasyon düzenlendi, rehin tutulan adam kurtarıldı. Olayla ilgili Afganistan uyruklu 5 kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinde, Kazem Moradı'nın isteyenlere sahte pasaport sağladığı, zengin olduğu düşüncesiyle rehin aldıklarını söyledikleri öğrenildi.5 gün boyunca darp edilerek işkence yapılan Moradı'nın tuvalete bile gitmesine izin verilmediği ortaya çıktı. Moradı'nın adına İran'dan gelen kargoda sahte pasaport yapımında kullanılan damga, yazıcı, kaşe, dijital baskı makinesi ve mühür ile çok sayıda pasaport bulundu. Kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Moradı, kendisini rehin alan 6 zanlı ile birlikte evrakta sahtecilik suçundan adliyeye sevk edildi.