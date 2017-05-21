ciler yolunda

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.5.2017 16:08 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 16:08
Tatilciler dönüş yolunda

3 günlük i fırsat bilen ler, Çanakkale’de uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Boğazdaki feribot seferleri 'doldur boşalt' sistemiyle, yani saatsiz olarak yapıldığı bildirildi.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen ciler, Çanakkale'ye akın etti. Gelibolu Tarihi Yarımadasındaki Şehitlikler ile Gökçeada İlçesinin yanı sıra Ege Bölgesinin tatil beldesinden e geçen ler, Avrupa Yakasına geçmek isteyince Gestaş Feribot İskelesinde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri iskele meydanındaki trafik akışının aksamaması için yoğun mesai harcadı.



Kent merkezinde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. saat başı olan seferlerini saatsiz olarak devam ettirip, oluşan uzun araç kuyruklarını eritmek çalışıyor.
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Tatilciler dönüş yolunda
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