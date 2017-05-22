Eskort çetesi operasyonunda şoke eden ifade

Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir ihbar sonucu harekete geçmiş, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda internet ortamında çeşitli isimler altında kurulmuş olan eskort sitelerinin olduğunu belirleyerek Adana ve Samsun merkezli 17 ilde operasyon yapmıştı.

Adana merkezli operasyonda kurulan eskort sitelerinin, ortaokul mezunu Özkan A. tarafından kurulduğu, kardeşi Özgür A. ile birlikte örgütü yönettiği, örgütün içinde Özkan A.'nın eşi Kader A., Özgür A.'nın eşi Tuba A.'nın yanı sıra örgüt liderinin baldızı, üvey annesi, kayınvalidesi ve kayınbabasının olduğu öğrenilmişti.

"ÇOCUĞUM OLDU ANCAK BABASI KİM BİLMİYORUM"



Gözaltına alınan çete lideri Özkan A.'nın eşi Kader A.'nın anlattıkları ise polisi bile şok etti. Kader A. yıllar önce babasının annesini fuhuş yaptığı için öldürdüğünü kaydetti. Babası, annesini öldürünce cezaevine düştüğünü, kendilerine bakacak kimsenin olmadığını, annesi gibi kendisinin de fuhuş batağına düştüğünü belirterek, "Ben fuhuş yaparken hamile kaldım. Bir çocuğum oldu ancak babası kim bilmiyorum. Bu sırada Özkan A. ile tanıştım. O benim çocuğumu kabul etti. Ben de onunla birlikte yaşamaya başladım. Babam hala cezaevinde" dediği öğrenildi.

Polisin işlem yaptığı, aralarında Kader A.'nın da bulunduğu 12 kişi adliyeye sevk edilmiş, 8'i tutuklanmış, aralarında Kader A.'nın da bulunduğu 4 kişi ise adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kader A.'nın çocuğu ise yurda yerleştirildi.