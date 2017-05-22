Hatay'da silah kaçakçılığına 2 tutuklama

Önceki gün Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 946 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve silah yapımında kullan çok sayıda malzeme ele geçiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, 4 kişiyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden biri Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, H.B., İ.B. ve M.A. ise bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.B. ve İ.B. tutuklanak cezaevine gönderildi, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.