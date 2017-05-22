Otomobildeki uyuşturucu polis köpeği 'Esco' ya takıldı

Dün akşam saatlerinde Alanya girişinde yol uygulaması görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu Tekirdağ plakalı bir otomobilde arama yaptı. Araç sahibinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine aramaya 'Esco' isimli narkotik dedektör köpeği de dahil oldu. Esco otomobilin bagaj kısmında zulalanmış halde 23 kilo 904 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Abdulmuttalip A. (45) emniyette sorgusunun ardından ele geçirilen suç unsurları ve hazırlanan fezlekeyle birlikte adliyeye sevk edildi. Şüpheli savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.