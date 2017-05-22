Vicdansız baba hem eşini hem kızını hastanelik etti

Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alkollü olarak evine gelen Ramazan T. eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan T., eşi Aynur T.'yi dövmeye başladı. Olayı gören 8 yaşındaki Hatice T. annesini korumak istedi. Fakat alkollü baba bu sefer Aynur T.'yi dövmeye başladı, daha sonra yere itti.

Gözaltına alındı

Vatandaşlar kavgayı duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, Hatice T.'in kolunun kırıldığı ve vücudunun 3 yerinde de kırık olduğu tespit edildi.



8 yaşındaki Hatice T.'in vücudunda bulunan kırıklardan dolayı ameliyata alınacağı öğrenildi. Polis alkollü babayı gözaltına aldı.