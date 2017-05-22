Vicdansız baba hem eşini hem kızını hastanelik etti

Giriş Tarihi: 22.5.2017 07:12 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 07:12
Vicdansız baba hem eşini hem kızını hastanelik etti

’da, aşırı alkol alan Ramazan T. eşini dövdüğü sırada, annesini korumak isteyen 8 yaşındaki kızı Hatice T.’yi de döverek hastanelik etti. Küçük kızın kolunun kırıldığı ve vücudunun 3 yerinde kırık olduğu tespit edilirken, ameliyata alınacağı öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alkollü olarak evine gelen Ramazan T. eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan T., eşi Aynur T.'yi dövmeye başladı. Olayı gören 8 yaşındaki Hatice T. annesini korumak istedi. Fakat alkollü baba bu sefer Aynur T.'yi dövmeye başladı, daha sonra yere itti.

Gözaltına alındı

Vatandaşlar kavgayı duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, Hatice T.'in kolunun kırıldığı ve vücudunun 3 yerinde de kırık olduğu tespit edildi.

8 yaşındaki Hatice T.'in vücudunda bulunan kırıklardan dolayı ameliyata alınacağı öğrenildi. Polis alkollü babayı gözaltına aldı.

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Vicdansız baba hem eşini hem kızını hastanelik etti
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