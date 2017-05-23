Meteoroloji uyardı! İstanbul için saat verdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.5.2017 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 10:51
Meteoroloji uyardı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Yapılan açıklamada İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağış beklendiği belirtildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara:Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17


İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 21


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26


Adana:Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24


Antalya:Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16


Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli 15


Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli 15


Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli 21

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Meteoroloji uyardı! İstanbul için saat verdi
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