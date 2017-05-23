Meteoroloji uyardı! İstanbul için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara:Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17



İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 21



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26



Adana:Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Antalya:Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16



Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli 15



Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli 15



Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli 21