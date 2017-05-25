Dolapta korku dolu 15 dakika

İstanbul'da lüks bir villada yaşanan soygunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bakırköy'de 9 Mayıs günü meydana gelen olayda, lüks villa
ya kargocu kılığında gelen iki kişi iddialara göre kapıyı açan Moldovalı hizmetçi Olesea Colceva'yı yumruklayarak bayıltıp içeri girdi. Hırsızlar, daha sonra ev sahibi Eda E.'yi yatak odasına götürüp oradaki bir dolaba bağlayarak zorla kasanın şifresini aldı. Kasadaki yaklaşık 50 bin dolar nakit parayı ve 250 bin dolar değerindeki 3 pırlanta kaplı saati alan hırsızlar üç yüzüğü de çalıp evden sessiz bir şekilde çıktı.
"BAHÇIVANIMIZ KURTARDI"
Kapatıldığı dolapta 15 dakika boyunca dehşeti yaşayan Eda E.'nin kâbusu sesini duyan bahçıvanın kendisini kurtarmasıyla son buldu. Eda E.'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada bir hafta sonra Yalçın O. (37), Murat K. (34), Mustafa Mert K. Moldovalı hizmetçi Olesea Colceva ve vatandaşı Iuri Cernev (40), Bulgaristan uyruklu Mihail Federoviçhe B. (58) gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren 6 kişiden, Moldovalı hizmetçi Olesea Colceva, Iuri Cernev, Murat K. ve Yalçın O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Murat E. ile birlikte emniyete gelerek teşekkür eden Eda E. yaşadıklarını anlattı. Eda E. "Kapıya hizmetçim baktı. Ne olduğunu anlayamadan içeri giren iki kişi beni tehdit etti. Elimi bağladılar. Olaydan 15 dakika sonra bahçıvanımız beni kurtardı" diye konuştu.