Karada yat çarptı

hayrete düşüren olay, Kuşadası'nın en önemli ana arterlerinden biri olan Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda gerçekleşti. Tatile gelenBölünmüş yoldan ilerleyen Hideo, ters yönden gelenNe yapacağını şaşıran Japon turist bir anda el frenini çekerek, kendini araçtan dışarı attı. Bu arada, bağlı olduğu romörkün hafif gelmesi nedeniyle kayan ve yokuş aşağı ters yönden giden yat, Akio Hideo'nun yol ortasında bıraktığı araca hızlıca çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza ucuz atlatılırken, bulvarın bir şeridi yarım saat trafiğe kapandı. Kazanın ardından uzun süre kendisine gelemeyen