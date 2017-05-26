Karada yat çarptı

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hayrete düşüren olay, Kuşadası'nın en önemli ana arterlerinden biri olan Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda gerçekleşti. Tatile gelen Akio Hideo isimli Japon turist, araç kiralayarak, Efes Antik Kenti ile Meryemana Evi'ni ziyaret etmek için yola çıktı.
Bölünmüş yoldan ilerleyen Hideo, ters yönden gelen motorlu yatı görünce hayatının şokunu yaşadı.
Ne yapacağını şaşıran Japon turist bir anda el frenini çekerek, kendini araçtan dışarı attı. Bu arada, bağlı olduğu romörkün hafif gelmesi nedeniyle kayan ve yokuş aşağı ters yönden giden yat, Akio Hideo'nun yol ortasında bıraktığı araca hızlıca çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza ucuz atlatılırken, bulvarın bir şeridi yarım saat trafiğe kapandı. Kazanın ardından uzun süre kendisine gelemeyen Akio Hideo, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.